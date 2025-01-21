بتكلفة 1.6 مليار جنيه.. إنشاء مستشفى جامعي جديد للأطفال في الإسكندرية- صور

الإسكندرية - محمد عامر:

وافق مجلس جامعة الإسكندرية من حيث المبدأ على إنشاء مستشفى جامعى جديد للأطفال بسموحة بنظام الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك لحين إتمام الدراسات اللازمة واستصدار الموافقات المطلوبة لبدء التنفيذ.

وقدم الدكتور محمود الزلبانى، الأستاذ المتفرغ بكلية الطب عرضاً للمستشفى المقترح الذى تبلغ تكلفته 1.6 مليار جنيه تتحملها مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال والأفراد لتقديم خدمة مجانية على أعلى مستوى لأهالي الإسكندرية.

وأوضح الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن المستشفى الجديد يتضمن وحدات عناية مركزة للأطفال حديثي الولادة، واستقبال وطوارئ وعيادات خارجية.

وفي سياق آخر، وجه قنصوة، بضرورة الاستعداد للفصل الدراسي الثاني الذي يبدأ فى 8 فبراير المقبل، والانتهاء من أعمال الصيانة للمباني والمدرجات والمعامل والمدن الجامعية، وتطهير وتعقيم المدرجات بجميع الكليات لضمان حسن سير العملية التعليمية بنجاح منذ يومها الأول.

يشار إلى أن مجلس جامعة الإسكندرية وافق على ترقية 34 عضو هيئة تدريس، 17 إلى وظيفة أستاذ، و17 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 24 مدرس، ومنح 83 درجة دكتوراه و112 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.