إعلان الطوارئ ونشر سيارات الصرف.. الإسكندرية تتأهب لأمطار الغطاس- صور

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الإسكندرية - محمد عامر:

أعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعت تعرض الإسكندرية والسواحل الشمالية لموجة من الطقس السيء يصاحبها هطول أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا مساء اليوم.

ووجه المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي.

وأكد على انعقاد بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة على مدار الساعة للمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة جراء ذلك.

وخصصت المحافظة ارقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة منها الخطوط الساخنة 114و175و125.

ووفقاً لجدول النوات بميناء الإسكندرية، تتعرض المحافظة هذه الأيام لنوة الغطاس، والتي من المقرر أن تستمر لمدة 3 أيام ويصاحبها أمطار ورياح.