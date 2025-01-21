بالصور- محافظ أسيوط يفتتح سوق اليوم الواحد بالقوصية

أسيوط- محمود عجمي:

افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، سوق اليوم الواحد بمركز القوصية، لبيع السلع الغذائية والزراعية والاستهلاكية بأسعار مخفضة.

أقيم السوق بقاعة النادي الرياضي بمدينة القوصية، ضمن خطة المحافظة لتنفيذ الأسواق بالمراكز والأحياء، بهدف توفير السلع والخدمات الأساسية بأسعار تنافسية للمواطنين، وتخفيف أعباء المعيشة.

تفقد المحافظ أقسام السوق التي تشمل السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية، حيث يتم بيع اللحوم البلدية بسعر 290 جنيهًا للكيلو، بالإضافة إلى الخضروات والفاكهة ومنتجات السلع الغذائية مثل الأرز والمكرونة والحبوب الجافة والشاي والسكر والزيوت والمسلى وعسل النحل. كما يضم السوق قسمًا للمنظفات والملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات والأدوات المنزلية، بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق بنسبة تتراوح بين 30% و50%، لتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف العبء عن كاهل الأسر.

وأكد المحافظ على مواصلة تنفيذ المزيد من المعارض وسوق اليوم الواحد بالمراكز والأحياء، لتلبية احتياجات المواطنين بصفة دائمة وبأسعار مناسبة وأقل من مثيلاتها في السوق، وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً. وأشار إلى أهمية التعاون والتنسيق بين المديريات والهيئات المختلفة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وأصحاب المشروعات الصغيرة، للمساهمة في تنفيذ وافتتاح مثل هذه المعارض.

جاء ذلك بحضور النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب، وخالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، وخميس محمد وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، والدكتور صلاح علي مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، وعارف محمد على مدير إدارة الإصلاح الزراعي بأسيوط، ومصطفى فهمي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة القوصية، وأشرف طنطاوي ورباح حمدي نائبي رئيس المركز، والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي المركز.