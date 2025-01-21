"خناقة الجيران انتهت بجثة".. مقتل سائق بطلقة في الرقبة بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

قُتل سائق متأثرًا بإصابته بطلق ناري، في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، بقرية الشعارنة بمحافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة سوهاج إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول "إسلام. ا" 23 عامًا عاما سائق مصابًا بطلق ناري بالرقبة، وتوفي عقب وصوله.

اتهم والده كل من "صلاح. ع" 20 عامًا عامل، "أحمد. ص" 35 عامًا صاحب محل بالاعتداء على نجله المذكور بالضرب، وقيام الأول بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته ما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته؛ بسبب خلافات الجيرة.

تم ضبط المتهمان والسلاح المستخدم بإرشاد المتهم الأول، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.