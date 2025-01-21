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سيدة تنهي حياتها بالحبة القاتلة في سوهاج

09:51 ص الثلاثاء 21 يناير 2025

جثة - أرشيفية

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

أنهت ربة منزل حياتها بتناول مادة سامة؛ لمرورها بحالة نفسية سيئة، بمنزل أسرتها، بالبلينا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي الجديد بوصول "زينب. ع" 25 عامًا ربة منزل مصابة بتسمم، ادعاء تناول قرص حفظ الغلال، وتوفيت أثناء تقديم الإسعافات اللازمة.

أفاد شقيقها "وائل" 36 عامًا عامل، وشقيق زوجها "عصام. ع" 46 عامًا سائق أنه أثناء تواجد المذكورة بمنزل الزوجية تناولت قرص لحفظ الغلال، ما أدى لإصابتها ووفاتها؛ لسوء حالتها النفسية، ونفيا الشبهة الجنائية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

سوهاج الحبة القاتلة الانتحار
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