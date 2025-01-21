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بداية من بوابة الرسوم.. إغلاق طريق "الإسكندرية الصحراوي" بسبب الضباب

06:57 ص الثلاثاء 21 يناير 2025

ضباب كثيف

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كتب- محمد فتحي:

أغلقت محافظة الإسكندرية، الطريق الصحراوي أمام قائدي السيارات نظرا لوجود ضباب وشبورة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وقالت المحافظة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك": "نظرا لكثافة الشبورة المائية التي وصلت إلى حد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما أدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية، فإنه تم إغلاق طريق "الإسكندرية الصحراوي" الآن بداية من بوابة الرسوم".

وأهابت المحافظة بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، وإتخاذ كافة التدابير اللازمة.

كانت المحافظة قد طالبت مساء أمس الاثنين، قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة اليوم الثلاثاء على الطرق.

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