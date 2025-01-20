7 مراكز لمكافحة السمنة ضمن مبادرة "تغذيتك مفتاح سعادتك" في الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية عن افتتاح 7 مراكز طبية تابعة لبعض الإدارات الصحية لمكافحة السمنة والأمراض المرتبطة بها، ضمن مبادرة «تغذيتك مفتاح سعادتك».

وفي هذا الإطار، تفقد الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مركز طبي النحال التابع للإدارة الصحية بالزقازيق، لمتابعة سير العمل بالمبادرة التي تم تدشينها يوم الأحد الماضي، والتي تهدف إلى القضاء على السمنة في وحدات الرعاية الأولية.

واطلع جميعة على عيادة السمنة بالمركز والخدمات المقدمة للمواطنين، واستمع إلى ملاحظاتهم حول جودة الخدمة. وشدد على أهمية التوعية الصحية وتعريف المواطنين بمزايا العيادة، مشيرًا إلى أن المبادرة توفر خدمات طبية متخصصة بأسعار رمزية طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة، من الساعة 8 صباحًا وحتى 2 مساءً.

وأوضح جميعة أن الهدف من المبادرة هو تقليل الوفيات الناجمة عن السمنة والمضاعفات الصحية المرتبطة بها، وتعزيز الوعي المجتمعي حول مخاطر السمنة، بالإضافة إلى تشجيع أنماط الحياة الصحية والتقليل من الأمراض المزمنة المرتبطة بها، مثل أمراض القلب.

كما تابع وكيل الوزارة سير العمل في المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج بالمركز، وتفقد خدمات المشورة الصحية المتعلقة بالصحة الإنجابية، مؤكداً على خصوصية هذه الخدمات وسريتها التامة. وأضاف أن خدمات التثقيف الصحي تشمل توعية المقبلين على الزواج بمخاطر الأمراض المعدية التي تنتقل جنسياً وأهمية تنظيم الأسرة.

كما قام جميعة بتفقد الخدمات الأخرى في المركز الطبي بالنحال، مثل خدمات تنظيم الأسرة، وعيادات الرمد وطب الأسنان، وتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية، مع متابعة سير العمل في خدمات الرعاية المتكاملة وصحة الأم والطفل، لضمان تقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين في مركز ومدينة الزقازيق.