إحالة معلمة متهمة بتسريب امتحان على مواقع التواصل للنيابة في الفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

قرر الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إحالة معلمة إلى النيابة العامة إثر قيامها بنشر امتحان مادة اللغة العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مرور ساعة واحدة من بدء الامتحان.

كما قرر "قبيصي" إحالة المسؤول عن تصوير امتحان مادة العلوم إلى الشؤون القانونية، وذلك بعد رصد نشر الامتحان نفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ساعة من بدء الاختبار خلال اليوم الأول للامتحانات.

وفي السياق ذاته، تم إلغاء امتحان مادة العلوم لطالبة بمدرسة طامية الرسمية للغات التابعة لإدارة طامية التعليمية، بسبب حيازتها هاتفًا محمولًا داخل لجنة الامتحان، على الرغم من عدم استخدامه. كما ألغى امتحان مادة العلوم لطالب بمدرسة الشهيد مصطفى أحمد علي، التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، لحيازته هاتفًا محمولًا وسوء سلوكه أثناء الامتحان.

وأكد الدكتور خالد قبيصي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص مديرية التربية والتعليم على ضمان نزاهة الامتحانات ومنع أي محاولات للغش أو الإخلال بالقواعد المنظمة. وشدد على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين، سواء من الطلاب أو المعلمين، للحفاظ على حقوق الطلاب وسير العملية الامتحانية بشكل عادل ومنضبط.