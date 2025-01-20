بالصور.. محافظ أسوان ينسق مع البترول لحصة إضافية من أسطوانات البوتاجاز

أسوان - إيهاب عمران:

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على انتهاء مشكلة عدم توافر أسطوانات البوتاجاز ببعض المناطق خلال الساعات القادمة، حيث تم اتخاذ عدد من الإجراءات السريعة لإنهاء هذه المشكلة من خلال التنسيق مع المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس محمود صالح رئيس مجلس إدارة شركة بوتاجاسكو، والمحاسب محمد فرحات رئيس مجلس إدارة شركة الغازات البترولية "بتروجاس"، بتخصيص حصة أساسية إضافية للمحافظة يتم صرفها من محطة شركة بوتاجاسكو. حيث تم صرف 130 ألف أسطوانة، وجارٍ استلام كميات أخرى لتلبية احتياجات المواطنين من هذه السلعة الحيوية.

جاء ذلك أثناء اجتماع محافظ أسوان بالمهندس خالد أبو القاسم مدير عام التموين، والذي شهد الاتفاق على تخصيص 20 ألف م² بقرية فارس بمدينة كوم أمبو لإقامة مصنع ومحطة تعبئة للبوتاجاز ثابتة، لكسر الاحتكار، ولضمان عدم تكرار هذه المشكلة مرة أخرى على مدار السنوات القادمة. كما تم تخصيص قطعة أرض أخرى لإقامة محطتين تعبئة متنقلتين لتعبئة أسطوانات البوتاجاز بالتنسيق مع شركة بوتاجاسكو.

وقد تم توزيع الـ 130 ألف أسطوانة بوتاجاز على مستوى مدن ومراكز المحافظة وفقًا للكثافة السكانية، منها 90 ألف أسطوانة بواقع 30 ألف أسطوانة لمراكز إدفو وكوم أمبو وأسوان، و40 ألف أسطوانة بواقع 20 ألف أسطوانة لكل من مركزي نصر النوبة ودراو.