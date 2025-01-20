جامعة قناة السويس تُشارك في اجتماع لدعم جرحى غزة بجامعة العريش برئاسة وزير التعليم العالي

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شارك الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الإثنين 20 يناير 2025، في اجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي عُقد بجامعة العريش لمناقشة الخطة التنفيذية لدعم جرحى ومصابي قطاع غزة. تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين في ظل الأوضاع الراهنة.

شهد الاجتماع حضور عدد من رؤساء الجامعات، من بينهم الدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد ضياء الدين زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، والدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، بجانب عدد من القيادات التنفيذية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

أكد الدكتور أيمن عاشور خلال الاجتماع على الجاهزية الكاملة للمستشفيات الجامعية لاستقبال الحالات الطارئة القادمة من قطاع غزة، بالتنسيق مع مستشفيات وزارة الصحة. وشدد على ضرورة توفير أسرّة كافية، تجهيز غرف العمليات بأحدث المعدات الطبية، وضمان توافر الكوادر الطبية المؤهلة والأدوية والمستلزمات الضرورية.

رافق الدكتور ناصر مندور في الاجتماع الدكتور أحمد أنور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة قناة السويس. وأوضح "مندور" أن الاجتماع ركز على وضع خطة تنفيذية شاملة تضمن استمرار تقديم الدعم الطبي على مدار الساعة، بالتنسيق بين المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة لاستيعاب الحالات الطارئة القادمة من غزة بكفاءة عالية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الدولة على الوقوف بجانب الأشقاء الفلسطينيين، ومساهمة المستشفيات الجامعية في تقديم خدمات طبية متميزة تلبي احتياجات الحالات الطارئة.