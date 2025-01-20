الكشف مجانًا على أكثر من 1800 طائر وحيوان في قافلة بيطرية بقرية بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

نظمت إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمستشفى البيطرى التعليمي، يوم الإثنين، قافلة بيطرية مجانية لقرية ميت ربيعة، وهي القافلة التاسعة عشر ضمن آليات الجامعة للمشاركة المجتمعية، وضمن أنشطة الكلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام 2025.

تأتي القافلة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية"، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

نفذت القافلة تحت إشراف الدكتور نصر عبد الوهاب محمد عميد الكلية، وبمتابعة الدكتور عصمت إبراهيم السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتنظيم مع الدكتور لماح عبد السميع مدير إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

وشارك في القافلة استشاريون وزملاء من المستشفى البيطرى التعليمي بقيادة الدكتور يسري عبد الفتاح عبد المقصود مدير المستشفى البيطرى التعليمي، والدكتور هانى عطية عبد الله.

تم الكشف على 194 حالة من الحيوانات، و1865 حالة من الطيور والأرانب، وتشخيصها وعلاجها، وصرف الأدوية والتطعيمات اللازمة، بالإضافة إلى رش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية المسببة للأمراض، وذلك مجانًا في إطار مساهمة الجامعة في البرامج الرئاسية التنموية، وتخفيف العبء عن المواطنين في الشرقية، والنهوض بمستوى حياتهم، وتنمية الثروة الحيوانية.

جدير بالذكر أن تنظيم القوافل البيطرية المجانية يأتي متوافقًا مع الخطة الاستراتيجية للكلية والجامعة كمتطلب لمعايير الجودة والاعتماد.

كما تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعيًا إلى إحدى القرى الأكثر احتياجًا، مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية، وصرف الأدوية اللازمة مجانًا، لخدمة أهالي القرى، والحفاظ على الثروة الحيوانية التي تعد مصدرًا للدخل والغذاء، وضمن الحياة الكريمة للمربين.