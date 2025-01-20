حنكة محامي تمنح متهمًا بسرقة منزل بالإكراه البراءة.. "بتر إصبع" كلمة السر

كتب - محمد شعبان:

بتر بإصبع متهم بسرقة منزل منحه قبلة الحياة، ملحوظة صغيرة استغلها عضو الدفاع لإثبات براءة موكله رغم رواية شهود الإثبات وتحريات المباحث التي جاءت ضده إلا أن مباراة في القانون حسمت الأمر.

"بسام.ز" أحالته النيابة العامة للجنايات بتهمة سرقة مسكن ليلا بالإكراه والتسبب في إصابة قاطني المنزل مستندة إلى تحريات الشرطة بأن المشكو في حقه صاحب سجل إجرامي فضلا عن 4 شهود إثبات.

قضية صعبة تقلصت فيها نسبة براءة المتهم لكن عضو الدفاع المحامي ميشيل حليم كان له رأي آخر. رجل القانون عكف على فحص أوراق القضية من البداية إلى النهاية ليفند جميع مراحلها.

محامي المتهم دفع بكيدية تهمة السرقة، وأثبت أن أصل الواقعة مخالف لما جاء على لسان الشهود وذكرته محضر الشرطة، مشاجرة نشبت بين المتهم وأصحاب العقار نتج عنها إصابة موكله ببتر بإصبع وجرح نافذ باليد اليسرى والفخذ وقدم تقريرا طبيًا يثبت صحة روايته.

المفاجأة الأكبر التي تضمنتها مذكرة الدفاع أن شهود الإثبات الأربعة هم في الأصل خصوم المتهم في قضايا جنائية ليس هذا فحسب، المحامي ميشيل حليم دلل على حديثه بأن أوراق القضية خلت من أحراز المسروقات (نوع - قيمة) وافتقدت أيضًا لعناصر جريمة السرقة أو معاينة لمسرح الواقعه تثبت كسر بالوحدة السكنية المزعوم سرقتها.

عضو الدفاع لم يكتف بما سبق من أدلة، وتوصل إلى تناقض تحريات المباحث مع أقوال الشهود الذين قرروا تواجد سيدة مع المتهم بالشقة محل الواقعة بينما نفى مجري التحريات وجودها بالأساس.

دفوع "حليم" قلبت موازين القضية، وحكمت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة ١٠ برئاسة المستشار سعيد الصالحي، اليوم الاثنين، ببراءة المتهم في الجناية رقم ٢٧٦٣٨ لسنة ٢٠٢٤ جنايات أول العامرية المقيدة برقم كلي ٢٣٠٣ لسنة ٢٠٢٤.