إطلاق برنامج تدريبي لتعزيز تجربة المريض والابتكار في الرعاية الصحية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية برنامجًا تدريبيًا جديدًا يهدف إلى تعزيز تجربة المريض والابتكار في تقديم الخدمات الصحية، بالتعاون مع شركة "شمسية" الناشئة المتخصصة في حلول الرعاية الصحية المجتمعية، وبالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

وقد شهد فرع الهيئة بالإسماعيلية انطلاق فعاليات البرنامج، الذي يركز على تحسين تجربة المنتفعين من خلال تحليل التحديات الراهنة، وتقديم الدعم الفني، ومشاركة الخبرات، بالإضافة إلى طرح حلول مبتكرة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.

واستهدف البرنامج مسؤولي رضا المنتفعين في مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات، وناقش عدة محاور رئيسية، منها إدارة تجربة المريض، قياس وتطوير تجربة المرضى، الابتكار في الخدمات الصحية، أدوات اتخاذ القرار، إدارة الأزمات، وإشراك المنتفعين بفعالية.

حضر فعاليات البرنامج الدكتور أحمد دنقل، مدير الإدارة العامة لرضا المنتفعين، والدكتور علي رفعت، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية، والدكتورة شيماء عبد العال، المشرف العام على التقارير الفنية ومؤشرات الأداء ومدير مشروع الابتكار في الخدمات الصحية، إلى جانب الدكتورة هدير عبد المحسن، مدير إدارة رضا المنتفعين بالفرع.

وأكد المسؤولون أن البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر لتطوير قطاع الرعاية الصحية، من خلال تقديم خدمات مبتكرة ذات جودة عالية تلبي تطلعات المواطنين.

تم تنظيم البرنامج بواسطة فريق إدارة التدريب بفرع الهيئة في الإسماعيلية، في إطار الجهود المستمرة لتحسين كفاءة الخدمات الصحية وزيادة رضا المرضى.