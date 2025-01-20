وداعاً للأسواق العشوائية.. كيف حسنت محافظة المنيا مظهرها الحضاري؟ -صور

المنيا- جمال محمد:

بدأت محافظة المنيا، مؤخراً سلسلة إجراءات للقضاء على الأسواق العشوائية، وتطوير مناطقها، بعد أن عانت مدينة المنيا عاصمة عروس الصعيد، والعديد من مدن المحافظة الأخرى من تكدس الباعة الجائلين، وتجار الجملة في عدة مناطق غير مخصصة لهم.

وحرصت المحافظة في الأشهر القليلة الماضية على وضع بدائل للقضاء على عشوائية حركة التجارة داخل أروقة المحافظة، مع وضع خطط مكثفة لتطوير المناطق القديمة لتلك العشوائيات.

مصراوي يرصد أبرز الخطوات التي اتخذتها المحافظة لتطوير أسواقها بشكل حضاري:

وداعاً سوق الحبشي

دشنت المحافظة الأسبوع الماضي سوق ماقوسة والذي يقع بالقرب من الطريق الدائري بزمام قرية ماقوسة وعلى بعد مسافة لا تتجاوز 3 كيلو متر عن مدينة المنيا، كبديلاً لشوق الحبشي والذي يتخطى عمره 100 سنة تقريباً ويقع في قلب مدينة المنيا، وكان يتسبب في اختناقات مرورية كثيرة.

ويضم سوق ماقوسة الجديد نحو 364 شادراً و14 ثلاجة خضار وفاكهة، وسبق وأن تم إنشاؤه عام 2010، ولم يتم استغلالها حتى الآن، فيما أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا أنه تم تجهيز هذا الموقع بعد التنسيق بين محافظة المنيا ووزارة الأوقاف والغرفة التجارية، بهدف تقديم سوق حضاري يليق بالمواطن المنياوي ويخفف الضغط عن وسط المدينة، وسيتم تدعيم السوق بمكتب بريد وخطوط تليفونات وانترنت، وعدادات كهرباء وماء، وكذلك مخاطبة المرور لعمل خط سيرفيس، فضلاً عن توفير ٢ أتوبيس نقل جماعي بالمجان للمواطنين لشراء احتياجاتهم.

أسواق اليوم الواحد

دشنت كذلك محافظة المنيا عدد من أسواق اليوم الواحد بالتعاون مع الغرفة التجارية بجميع مراكز المحافظة، ويأتي في مقدمتها سوق اليوم الواحد بمنطقة ( أبو هلال - السلخانة ) بحي جنوب مدينة المنيا، والذي كان يعد أكبر الأسواق العشوائية بمدينة المنيا، وتم استغلال أحد المباني الذي يضم عدة محلات غير مستغلة كذلك، وتحويله إلى سوق حضاري بمبالغ بسيطة للبائعين ، إذ يضم المبنى 86 محلاً تجارياً و12 مكتباً إدارياً، ويعمل يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، فضلاً عن تدعيمه بسلع تموينية بتخفيضات تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق العامة.

أسواق حضارية جديدة

بدأت المنيا كذلك تنفيذ خطة تطوير 8 أسواق حضارية جديدة في قرى: المعصرة، ابشادات، قلندول، الروضة، دير البرشا، تونا الجبل، تنده، وأبا الوقف بمركز مغاغه، بتكلفة إجمالية 27 مليون.

يذكر أن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا أكد أن الأسواق الجديدة تأتي ضمن رؤية الدولة للقضاء على العشوائيات، بما يحقق مصلحة المواطن والتاجر والبائع، فضلا عن توفير السلع بأسعار مناسبة، ونقل الباعة الجائلين من الأرصفة والأسواق العشوائية إلى أماكن منظمة تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، إلى جانب توفير سيارات محملة بالسلع الغذائية واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والمنظفات والمفروشات بمحيط تلك الأسواق تخفيفا على المواطنين.