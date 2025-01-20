بالصور.. نادر علام يتابع مشروعات التطوير في نويبع

جنوب سيناء – رضا السيد:

أجرى اللواء نادر علام رئيس مدينة نويبع، يرافقه اللواء محمد جرانة، مستشار محافظ جنوب سيناء للمشروعات، ومدير مديرية الطرق، ومسئول شبكات المرافق بالمحافظة، جولة بالمدينة لمتابعة أعمال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الجاري تنفيذها طبقًا لخطة تطوير المدينة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بمتابعة المشروعات والوقوف على مدى جودة تنفيذ كل مرحلة بها، والتأكد من ملاءمتها للخطة والمعايير المتفق عليها.

وقال رئيس المدينة، إن المدينة تشهد طفرة في كافة المجلات ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية بتكلفة 45 مليون جنيه لتنفيذ عددًا من المشروعات التنموية والخدمية، وذلك ضمن مشروعات الخطة للعام المالي 2024- 2025، مؤكدًا على المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها للعمل على تذليل العقبات، وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لسرعة إنهاء المشروعات، لإحداث تنمية شاملة ونقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تماشيًا مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جاري تطوير ورصف طريق التربين بطول 800 متر، إضافة إلى رفع كفاءة وأعمال تشجير وتجميل عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، لتحسين البيئة وإظهار المدينة بالمظهر الجمالي والحضاري للمدينة، التي تعد واجهة سياحية هامة بالمحافظة.

وأكد أنه جارِ وفيما يخص ، أشار محافظ المنوفية أنه جارى رفع كفاءة وتطوير القطاع الكهربائي بتركيب 170 عمود كهربائي إضافة إلى تركيب كشافات وكابلات ولمبات وأسلاك، ورفع كفاءة مجلس المدينة بتكلفة 4 مليون جنيه، وتطوير وحدة الإطفاء وتجهيزها، وإنشاء دار المناسبات بمنطقة الترابين.