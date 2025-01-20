2000 مشروع جديد.. "حياة كريمة" تحول أحلام أهالي أسوان إلى واقع -صور

أسوان – إيهاب عمران:

عانت قرى محافظة أسوان على مدار عقود طويلة من الإهمال وعدم توافر الخدمات الأساسية وأبسطها مياه الشرب والوحدات الصحية والمجمعات الزراعية والخدمية، وهي المعاناة التي كانت تجبر المواطن على قطع مسافات طويلة من أجل الحصول على الخدمة المطلوبة إلى أن جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأطلق المبادرة الرئاسية التاريخية "حياة كريمة"، لتتوالى المشروعات والإنجازات داخل جميع القرى التي شهدت تطورا كبيرا في جميع الخدمات.

فى البداية يقول عادل الحاج من أهالى قرية بلانة:" كنا نعانى الأمرين فى استخراج الأوراق الرسمية كبطاقة الرقم القومى، أو توثيق اورقه بالشهر العقارى حتى شهادات الميلاد المميكنة كنا نضطر للسفر إلى مركز نصر النوبة، أو الى مدينة أسوان لاستخراجها، ولكن بعد أن جاءت مبادرة حياة كريمة وقامت بإنشاء مجمع للخدمات يضم سجل مدنى ومكتب توثيق الشهر العقاري ومكتب تموين ومكتب للبريد ومقر للوحدة المحلية أصبحنا نحصل على كل الخدمات فى وقت قصير وفى مكان واحد مما وفر الجهد والمال".

وأضاف : "أن حياة كريمة نفذت فى قريته أكثر من 10 مشروعات كانت فى الماضى بالنسبة لهم احلام صعب التفكير فيها".

وافقه الرأي عبد العزيز العزايزى من أهالى قرية بنبان، الذى أوضح أن مبادرة "حياة كريمة حولت قرى أسوان من قرى مهمشة تفتقر لأبسط مقومات الحياة الادمية، إلى مدن صغيرة تعج بالخدمات والمشروعات وتحولت قرى أسوان من قرى طاردة للسكان إلى قرى جاذبة ومنتجة"

وقدم العزايزى، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرة حياة كريمة التى أعادت الروح والحياة لقرى الريف المصرى.

بدوره أوضح اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، أن كل الجهود تضافرت للعمل فى مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحول أحلام المواطنين إلى إنجازات تحققت على أرض الواقع وأصبحت محافظة أسوان واحدة من المحافظات السباقة في المشروعات التي حققتها المبادرة داخل 39 وحدة محلية قروية أم، و116 قرى توابع و380 نجعًا وكفرًا وعزبة وتابعًا

وأعلن محافظ أسوان عن تشغيل أكثر من 2000 مشروع ضمن القرى المدرجة بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة" ليشعر أهالى المحافظة بما قدمته الدولة لهم من مشروعات وخدمات تعود بالنفع عليهم وعلى أولادهم.

وأشار محافظ أسوان إلى أن العمل مستمر فى باقي المشروعات لأننا لن نترك أى قرية قبل تنفيذ جميع المشروعات بها.