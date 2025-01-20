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رئيس منطقة الدقهلية لكرة القدم يكشف مكان جنازة الكابتن ميمي الشربيني

04:24 م الإثنين 20 يناير 2025

الكابتن ميمي الشربيني

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الدقهلية - رامي محمود:

قال الكابتن طارق حبيب، رئيس منطقة الدقهلية لكرة القدم، إننا فقدنا عزيزًا لدينا جميعا وهو الكابتن ميمي الشربيني، وأنه جارِ تحديد موعد الجنازة عقب وصول أولاد شقيقه من القاهرة.

وأضاف حبيب، أنه حسب رغبة أقاربه وشقيقته ستجري الدفنة والجنازة من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، وسيتم تحديد موعد العزاء فيما بعد.

وأشار إلي أن الراحل توفي في أحد المستشفيات بالمنصورة، وذلك لظهور أمراض الشيخوخة عليه، موضحا أنه كان يقيم أيامه الأخيرة في مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية.

ونعي فرع الدقهلية لكرة القدم بخالص العزاء وذلك فى وفاة الكابتن ميمي الشربيني، المدير الفني الاسبق لنادى المنصورة والمعلق الرياضي الكبير.

ميمي الشربيني جنازة ميمي الشربيني مسجد السيدة نفيسة طارق حبيب
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