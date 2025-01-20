في آخر حوار مع مصراوي.. ميمي الشربيني يعلق: عملها صلاح وراحت عليك يا مجدي عبد الغني -فيديو وصور

محافظات - مصراوي:

رحل عن عالمنا اليوم، النجم والأسطورة ميمي الشربيني، الذي ترك بصمة لا تمحى في قلوب الملايين من عشاق كرة القدم.

كان الشربيني أكثر من مجرد معلق رياضي، فهو رمز من رموز الكرة المصرية، بصوته الرخيم وعباراته التي لا تُنسى، ساهم في رسم البسمة على وجوه الملايين، رحل الجوهرة، ابن مدينة المنصورة، ولكن إرثه سيبقى خالداً في ذاكرة كل محب لكرة القدم."

فى عام 2017 انتقل فريق "مصراوي" إلى مدينة جمصة، ليزور أسطورة التعليق الرياضي ميمي الشربيني في منزله البسيط.

استقبلنا الشربيني بابتسامته المعروفة، وفي عينيه بريق الحماس، جلسنا معه نتابع مباراة المنتخب الوطنى مع الكونغو التى أقيمت على استاد برج العرب فى الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018، والتي انتهت بهدفين مقابل هدف للفراعنة.

خلال هذا اللقاء شعرنا وكأننا جزء من عائلته، فمع كل هدف، كان يفرح فرحة الطفل، وكأن الانتصار هو انتصاره الشخصي، وفي نهاية المباراة قال :""عملها محمد صلاح وفرح الملايين... الله عليك ولد.. راحت عليك يا مجدي يا عبد الغني".

وكشف الكابتن ميمي الشربيني، أن كرة القدم أصبحت مادة دسمة لإسعاد الملايين، وعندها ينسى الجميع مشكلاته الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الكرة الإفريقية تطورت بشكل كبير في الوقت الحالي.

شاهد آخر لقاء لأسطورة التعليق الرياضي ميمي الشربيني