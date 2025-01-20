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صعق كهربائي وسقوط من مرتفع.. شاب ينجو بأعجوبة في الوادي الجديد

03:33 م الإثنين 20 يناير 2025

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تعرض شاب في الحادية والعشرين من عمره، لصعق كهربائي وسقوط من مرتفع، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة، اليوم الاثنين، بقرية ناصر الثورة التابعة لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوصول شاب مصاب بحالة خطيرة إلى مستشفى الخارجة التخصصي.

تبين أن المصاب "أحمد محمد فاروق"، 21 عامًا، ويقيم بقرية ناصر الثورة، تعرض لصعق كهربائي أثناء وجوده في منطقة مرتفعة، ما تسبب في فقدانه التوازن وسقوطه أرضًا، وأسفر السقوط عن إصابته بتجمع دموي في منطقة البطن، إضافة إلى إصابات أخرى متفرقة.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الخارجة التخصصي، حيث تلقى الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة، ومع سوء حالته الصحية، قرر الفريق الطبي تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي لمتابعة حالته وإجراء التدخلات الجراحية اللازمة.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

صعق كهربائي محافظة الوادي الجديد محمد حامد مدير أمن الوادي الجديد
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