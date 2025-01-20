الإسماعيلية تزهو بالخضرة.. جهود متواصلة لتجميل المدينة

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

يواصل جهاز التطوير والتجميل بمحافظة الإسماعيلية، بالتنسيق مع حي ثالث، جهوده الدؤوبة لصيانة ورفع كفاءة المسطحات الخضراء والميادين العامة، في إطار الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة.

تضمنت الأعمال تنظيف وإزالة الحشائش والبوص، قص وتهذيب الأشجار، بالإضافة إلى زراعة النباتات المتنوعة. وتمت إقامة أسوار من نباتات البازروميا داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون، مما أضفى لمسات جمالية مميزة.

أكدت المهندسة تغريد أبو السعود، مدير إدارة الحدائق والمتنزهات وجهاز التطوير والتجميل بالمحافظة، أن الجهود شملت زراعة الورود والأشجار المثمرة مثل الليمون والزيتون والبرتقال، إضافة إلى النباتات العطرية مثل النعناع والروزماري، في دار الرحمة بنات بمنطقة القماش، بمشاركة بنات الدار.

وجرى إزالة الحشائش والبوص من منطقة القماش، بالتعاون مع الجهات المعنية بحي ثالث، بهدف تحسين البيئة المحيطة وتعزيز استدامة المساحات الخضراء.

تأتي هذه الجهود في إطار توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، الذي شدد على أهمية الحفاظ على الهوية الجمالية للمحافظة، مع تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان استمرارية صيانة المساحات الخضراء وتطويرها لتكون متنفسًا بيئيًا وجماليًا للمجتمع.

تعكس هذه المبادرات اهتمام المحافظة بتحقيق توازن بين التطوير الحضري والحفاظ على البيئة، وتؤكد على دور المشاركة المجتمعية في إنجاح الجهود التنموية.