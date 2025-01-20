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حالته خطيرة فى المستشفى.. مريض نفسي يطعن بقالًا فى قنا

03:09 م الإثنين 20 يناير 2025

جثة - أرشيفية

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قنا -عبدالرحمن القرشي :

أصيب بقال، اليوم الاثنين، على يد مريض نفسي سدد إليه 4 طعنات داخل قرية حجازة قبلي التابعة لمركز قوص محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص بالواقعة، وتبين إصابة إ.خ، يبلغ من العمر 60 عامًا، ب4 طعنات على يد مهتز نفسيً يُدعى ي.م، أصيب أيضًا خلال التعدي على المجني عليه، حيث اقتحم عليه محل البقالة خلال عمله في قرية حجازة قبلي مركز قوص.

وجرى التحفظ على المتهم ونقل المصاب إلى المستشفى خوله إلى غرفة العمليات بسرعة عاجلة لخطورة حالته وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

قنا قرية حجازة جريمة قتل مركز شرطة قوص
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