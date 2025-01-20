"رياضة الشرقية" تنظم فعاليات لتدريب الشباب على البحث عن وظيفة

الشرقية -ياسمين عزت:

نظمت الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية بقيادة الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة ومنظمة العمل الدولية، فعاليات "أندية البحث عن وظيفة"، وذلك في الفترة من 18 حتى 28 يناير 2025.

تأتي الفعاليات بمشاركة أعضاء مركز التنمية الشبابية بالعاشر من رمضان بهدف تدريب الشباب والفتيات الحاصلين على مؤهل علمي على طرق وأساليب البحث عن وظيفة بطريقة علمية من خلال مناهج علمية حديثة وتطبيقات عملية تساهم فى تعميق المفاهيم وكذلك تدريبهم على الشمول المالى وكيفية عمل دراسات الجدوى وذلك من خلال مدربين معتمدين من منظمة العمل الدولية.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن فعاليات أنشطة "أندية البحث عن وظيفة" تتضمن تدريب الشباب على آليات البحث عن وظيفة مناسبة ولائقة من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية.

وتستهدف تدريب الشباب على كيفية كتابة السيرة الذاتية، واجتياز المقابلات الشخصية، بالإضافة إلى التواصل مع الشركات المختلفة لمعرفة فرص العمل المتاحة بها، بهدف خلق فرص عمل حقيقية للشباب، وتقديم التدريب والمعاونة لهم تنفيذاً لخطة الدولة لمواجهة البطالة وتفعيل دور وزارة الشباب في التأهيل والتدريب لمختلف الكوادر الشبابية بكافة محافظات الجمهورية.

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية دعم وتطوير مراكز الشباب بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتعظيم الاستفادة منها في تقديم خدمات وأنشطة رياضية وثقافية ودينية تساهم في إعداد الشباب بدنيا وفكريا وتنمي قدراتهم ومهاراتهم بالإضافة إلى استغلال أوقات فراغهم وتوجيهها لصالح المجتمع.

أشاد المحافظ بالجهد المبذول من مديرية الشباب والرياضة في دعم الشباب وتوفير برامج تدريبية لهم في مختلف المجالات، مؤكداً على ضرورة تحويل الشباب إلى طاقة منتجة من خلال تنمية قدراتهم وكفاءاتهم الإنتاجية، وتزويدهم بالمهارات والخبرات والمعارف المتجددة واعدادهم لتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة لتوفير فرص عمل مناسبة لهم تعينهم على مواجهة أعباء الحياة وتوفر لهم حياة كريمة.