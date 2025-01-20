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إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على الصحراوي الشرقي بالمنيا

02:27 م الإثنين 20 يناير 2025

سيارات إسعاف -أرشيفية

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المنيا-جمال محمد:

أصيب 6 أشخاص، اليوم الاثنين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين تمناية ونقل على الطريق الصحراوي الشرقي شمالي المنيا.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، ووجود عدد من الإصابات.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين وقوعه بين سيارة نقل، وأخرى تمناية بالقرب من مدخل قرية زاوية الجدامي، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكسور وكدمات متنوعة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

حادث تصادم الأجهزة الأمنية مديرية أمن المنيا مستشفى مغاغة المركزي
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