بالصور.. سفير دولة التشيك وزوجته في جولة سياحية بمدينة دهب

جنوب سيناء – رضا السيد:

أجرى السفير إيفان يوكل، سفير دولة التشيك، والسيدة زوجته، جولة سياحية بمدينة دهب، لزيارة أشهر المناطق السياحية بها، والاستمتاع بأجوائها وطبيعتها الساحرة، ورافقه في الجولة، اللواء عبدالرحمن بهاء الدين، رئيس المدينة.

وتجول سفير دولة التشيك، وزوجته، داخل مدينة دهب للتعرف على المقومات السياحية التي تتمتع بها، وجعلتها واجهة سياحية عالمية لجمالها الطبيعي، وشواطئها ذات الرمال الذهبية، والقرى السياحية الآسيوية الطبع.

وقال رئيس المدينة، إن سفير دولة التشيك، أعرب عن إعجابه الشديد بالمدينة لما تتميز به من مناخ رائع، وأماكن الغوص المتفردة، وصفاء المياه، وسلاسل الجبال والطبيعة الخلابة، وكرم وطيبة أهلها، مؤكدًا أنها الوجه السياحية الأساسية للسائحين التشيك.

وأضاف رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن السفير أكد رغبته في زيارة المدينة مرات عديدة لمشاهدة كافة المعالم السياحية بها، مقدمًا الشكر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وأشار إلى أن جولة السفير داخل المدينة تضمنت زيارة الممشى السياحي بمنطقة المبسط، ومنطقة اللاجونا، وأظهر انبهاره بجمال المدينة، مؤكدًا رغبته في التخييم، وممارسة رياضة الغوص، التمتع بالألعاب المائية ومشاهدة الشعاب المرجانية، وركوب الجمال، والاستمتاع بجمال الحياة البرية خلال رحلته المقبلة.