طلاب الشهادة الإعدادية يشكون من صعوبة امتحان الجبر والهندسة في أسيوط - فيديو وصور

أسيوط - محمود عجمي:

اشتكى عدد من طلاب الشهادة الإعدادية بمدرسة الشهيد محمد صلاح بمدينة أسيوط، من صعوبة امتحان الجبر والهندسة، خاصة الأسئلة رقم 11 و14 في الجبر، والسؤالين رقم 12 و15 في الهندسة.

وأوضح الطلاب محمد محمود علي، ومحمد محمد، ومحمد محفوظ، وأحمد محمد إسماعيل، أن الامتحان تضمن نقاطًا صعبة تحتاج إلى مزيد من الوقت والتفكير، بالإضافة إلى بعض الأسئلة المحذوفة، وطالبوا بمراعاتها في تصحيح نموذج الإجابة.

من جانبه، تفقد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، يرافقه محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأشرف سلومة، مدير عام التفتيش والرقابة بوزارة التربية والتعليم، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس ناصر وأسيوط الرسمية للغات.

واطمأن المحافظ على سير عملية الامتحانات، مشددًا على ضرورة تحقيق الانضباط والهدوء داخل اللجان، ومواجهة أية حالات غش، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط على حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. كما شدد على ضرورة الحفاظ على الكاميرات الموجودة باللجان، والتهوية الطبيعية، وتواجد الزائرات الصحيات بجميع اللجان.

وأشار إلى تشكيل غرفة عمليات بجميع الإدارات التعليمية لمتابعة الامتحانات لحظة بلحظة، وتوجيه مديري الإدارات بمتابعة الامتحانات في نطاق إداراتهم، وتذليل كافة المعوقات، والتأكيد على رؤساء اللجان بتحقيق الانضباط وحسن التعامل مع أولياء الأمور والمعلمين، والالتزام بضوابط الامتحانات.

الجدير بالذكر أن 80,306 طالبًا وطالبة يؤدون امتحان الشهادة الإعدادية في 240 لجنة امتحان على مستوى المحافظة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.