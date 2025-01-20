ندوة توعوية فى الإسماعيلية حول دور الدعاة في مكافحة الشائعات

الإسماعيلية -أميرة يوسف:

نظمت هيئة الاستعلامات ندوة توعوية بعنوان "دور الدعاة في مواجهة حرب الشائعات" في إطار حملة "اتحقق... قبل ما تصدق"، التي أطلقتها الهيئة ضمن فعالياتها التوعوية التي تستمر حتى نهاية فبراير 2025.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي لدى المواطنين بأهمية التحقق من صحة الأخبار قبل تداولها، حفاظًا على استقرار المجتمع والأمن القومي.

أقيمت الندوة بمركز إعلام الإسماعيلية، تحت إشراف الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلي، وشهدت حضور عدد من الشخصيات البارزة في المجالات الدينية والإعلامية.

افتتحت اللقاء سماح محمد عبده، مدير مركز إعلام الإسماعيلية، التي رحبت بالضيوف وألقت الضوء على أهمية الحملة في توعية المواطنين بخطورة نشر الأخبار غير المدققة على استقرار المجتمع. وأشارت إلى دور الإعلام في نشر الوعي وتحقيق التوازن الفكري في مواجهة الشائعات.

وتحدثت إيناس يوسف، مدير عام إعلام قناة السويس، مؤكدة الدور الحيوي للمؤسسات الدينية، وخاصة الدعاة، في الحفاظ على قيم المجتمع.

وأثنت على التعاون المستمر بين الأزهر والأوقاف والإعلام في تعزيز رسالة التوعية من خلال نشر الفهم الصحيح للدين والقيم الوطنية.

وفي كلمته، أشار اللواء أ.ح.د تامر عبد الله رفعت شمس الدين، رئيس الإدارة المركزية للإعلام بقناة السويس وسيناء، إلى أن الدعاة يشكلون خط الدفاع الأول ضد محاولات التفكيك والإضعاف التي تستهدف الأمن القومي للبلاد، مؤكدًا أهمية دورهم في نشر الوعي وتعزيز الأمن الفكري.

من جانبه وجه الشيخ أشرف السعيد، مدير عام إدارة الوعظ وأمين لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، الشكر للهيئة العامة للاستعلامات ومركز إعلام الإسماعيلية على جهودهم في تنظيم اللقاء، مؤكدًا أن الدعاة هم الدرع الواقي للدين والوطن في مواجهة محاولات استهداف قيم المجتمع.

بدوره أكد الدكتور الشيخ عبد الخالق العطيفي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، على أهمية وعي الدعاة بالتحديات التي يواجهها الوطن، سواء من الداخل أو الخارج، مشيرًا إلى ضرورة تثقيفهم فيما يتعلق بقضايا الأمن القومي لتعزيز قدرتهم على توجيه رسائل التوعية الدينية بشكل فعال.

وفي ختام الندوة، تحدث الدكتور الشيخ محمود الهواري، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والإعلامية والشباب لمواجهة الشائعات.

وأشار إلى أن تعزيز الوعي في مواجهة الشائعات يعد أمرًا ضروريًا للحفاظ على استقرار الوطن وأمنه القومي.

وشهد اللقاء حضور عدد من القيادات الدينية من الأوقاف والأزهر الشريف في الإسماعيلية، فيما أعدت اللقاء وأدارت الحوار سماح محمد عبده، مدير مركز إعلام الإسماعيلية، تحت إشراف اللواء أ. ح. د. تامر شمس الدين، رئيس الإدارة المركزية للإعلام بقناة السويس وسيناء، وإيناس يوسف، مدير عام إعلام القناة.