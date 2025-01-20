رحلة ساحرة حدودها السماء.. "الغطاس" تفاجئ الإسكندرية بطقس غير متوقع - صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

دخلت نوة الغطاس يومها الثاني في الإسكندرية، صباح اليوم الاثنين، دون هطول أمطار، إذ ساد طقس غائم جزئيًا مائل للبرودة على كافة الأنحاء ورياح سرعتها 11 كيلو متر في الساعة.

وتراوحت درجات الحرارة على الإسكندرية، اليوم، بين 19 درجة مئوية للعظمى، و14 درجة مئوية للصغرى، فيما ارتفعت الرطوبة لتسجل 66% ما يزيد الشعور بالصقيع ليلًا.

وبحسب جدول النوات بميناء الإسكندرية، كان من المقرر أن تبدأ أمطار نوة "الغطاس"، أمس، ويصاحبها هطول أمطار غزيرة ورياح غربية وانخفاض في درجات الحرارة.

8 معلومات

ويستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن نوة "الغطاس":

- سميت النوة بهذا الاسم لحلولها بالتزامن مع احتفالات الأقباط بعيد الغطاس.

- تبدأ الغطاس عادة يوم 19 يناير من كل عام وذلك بحسب جدول النوات بميناء الإسكندرية.

- تعتبر أحد أكثر نوات الشتاء أمطارًا.

- يصاحبها أمطار غزيرة ورياح غربية.

- تستمر عادة لمدة 3 أيام فقط.

- يفصلها عن نوة الكرم نحو أسبوع.

- تؤثر عادة في اضطراب وارتفاع أمواج البحر المتوسط.

- يسبقها كباقي النوات استعدادات مكثفة بالأحياء وشركة الصرف الصحي.

الشبورة المائية

وشهدت المدينة الساحلية، صباح اليوم، شبورة مائية كثيفة وصلت إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ما أدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وناشدت محافظة الإسكندرية قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.

وفي سياق متصل، توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار فرص تعرض الإسكندرية والسواحل الشمالية للسقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط ملحوظ لحركة الرياح ومزيد من الإحساس بالبرودة.

فرصة للمتعة

واعتبرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية استقرار حالة الطقس وتوقف هطول الأمطار والسطوع المتقطع للشمس فرصة للاستمتاع بإجازة نصف العام.

وجاء في بيان نشرته الإدارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "أخيرًا.. إجازة نصف العام .. والجو في الإسكندرية بقي أحلى لقضاء وقت ممتع على البحر.. سواء كنت لوحدك أو مع أصحابك أو مع عيلتك".

وأضاف البيان:" إسكندرية هي المدينة التي لا ينتهي سحرها وجمالها.. فدعها تأخذك في رحلة ساحرة ليكون فيها البحر رفيقك والكورنيش طريقك والسماء حدودك".