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ضبط 3 طلاب بحوزتهم هواتف محمولة بلجان امتحانات الشهادة الاعدادية فى المنوفية

12:37 م الإثنين 20 يناير 2025

طلاب الشهادة الإعدادية

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المنوفية- أحمد الباهي:

صرحت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، اليوم الاثنين، بضبط اثنين من الطلاب الممتحنين في الشهادة الإعدادية وفي حوزتهم هاتف محمول وذلك باللجان الامتحانية بإدارة الباجور التعليمية.

كما كشف المديرية عن ضبط طالب بإدارة قويسنا التعليمية بحوزته هاتف داخل لجنة الامتحان، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

وأهابت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بأولياء الأمور التعاون بعدم السماح لأبنائهم بإحضار الهواتف إلى مقر اللجان حرصًا على سير الامتحانات بشكل منتظم، وإعطاء كل ذي حقِ حقه.

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