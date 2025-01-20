الموافقة على إقامة كلية طب الأقصر مؤتمرًا دوليًا حول أمراض المخ والأعصاب

الأقصر-محمد محروس:



عقد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الأقصر، جلسته رقم 64، برئاسة الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس الجامعة، وبحضور الأعضاء؛ لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بالجامعة.

ووافق المجلس على إقامة كلية الطب لمؤتمر أمراض المخ والأعصاب والطب النفسي مشاركة مع مؤتمر مصر العليا الدولي الثالث لأمراض المخ والأعصاب والذي سينعقد في الأقصر خلال الفترة من 10 إلى 11 أبريل 2025.

وناقشت الجلسة، عدد من الموضوعات بقطاع الدراسات العليا، والبحوث، بالكليات المختلفة بالجامعة؛ طبقًا لما هو مدرج في جدول الأعمال، ومتابعة أعمال القيد بالدراسات العليا، كما وافق مجلس الجامعة؛ على مناقشة عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه.