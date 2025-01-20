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شاب يعبث بسلاح ناري ويصيب صديقيه فى سوهاج.. لحظة رعـب تكشفها التحقيقات

10:07 ص الإثنين 20 يناير 2025

فرد خرطوش - أرشيفية

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب عاملان، برش خرطوش بأماكن متفرقة من الجسد، أثناء عبث شاب بسلاح ناري، بالمنشاة جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة المنشاة إشارة من المستشفى المركزي بوصول: "إسلام. ع" 20 عامًا عامل مصابًا برش خرطوش بالوجه والرقبة، و"محمود. س" 16 عامًا عامل مصابًا برش خرطوش بالوجه، وتحويلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

وكشف المجني عليهما، خلال التحقيق معهما، أنهما أثناء تواجدهما رفقة "عماد. ع" 18 عامًا عامل، عبث الأخير بسلاح خرطوش كان بحوزته، فخرجت منه طلقة عن طريق الخطأ، نتج عنها إصابتهما المشار إليها، واتهما المذكور بالتسبب في ذلك، ونفيا الشبهة الجنائية.

وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

رش خرطوش سلاح ناري محافظة سوهاج فرد خرطوش
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