من قتل الأستاذ خلف؟.. مفاجأة صادمة في جريمة المراغة

سوهاج- عمار عبدالواحد:

كشفت الأجهزة الأجهزة الأمنية بسوهاج، غموض العثور على معلم مقتولًا داخل سيارته الملاكي على الطريق، بالمراغة شمالي محافظة سوهاج، إذ تبين أن وراء الجريمة مقاول؛ لسرقة مبلغ مالي كان بحوزة المجني عليه.

البداية كانت بتلقي اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بالعثور على جثة شخص داخل سيارته بطريق فرعي دائرة مركز شرطة المراغة.

تبين العثور على جثة "خلف. أ" 44 عامًا معلم ويقيم بناحية قرية بناويط دائرة المركز داخل سيارته "ملاكي" بطريق فرعي إلى مركز جهينة.

بمناظرة الجثة تبين أن بها إصابات عبارة عن طلقين ناريين بالبطن وعثر بين طيات ملابسه على رخصة قيادة خاصته، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "محمود. ج" 34 عامًا مقاول ويقيم دائرة مركز شرطة جهينة، وتم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف أنه اتصل تليفونيًا بالمجني عليه وطلب منه مبلغ مالي عقب إيهامه بأن ذلك المبلغ مطلوب للتقديم على قطعة أرض، وحال سيرهما بالطريق المشار إليه طالبه بالوقوف على جانب الطريق؛ لقضاء حاجته، وعقب وقوفه باغته وأخرج سلاح ناري وأطلق عيار ناري بجانبه الأيمن واستولى على المبلغ المالي المشار إليها، والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه وألقاه في الزراعات، وبإرشاده تم ضبط السلاح الناري، والمبلغ المالي المشار إليها والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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