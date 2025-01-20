تحذير عاجل من محافظة الإسكندرية لقائدي السيارات.. ما السبب؟

كتب- محمد فتحي:

حذرت محافظة الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، قائدي المركبات على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسحطات المائية بشأن الشبورة المائية والضباب.

وقالت المحافظة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك": "بناءً على تنويه الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي قد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، اليوم الاثنين 20 يناير 2025".

وأهابت المحافظة بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.