تم الدفع بـ18 سيارة إطفاء.. السيطرة على حريق ثلاجات الخضار في القناطر الخيرية- صور

القليوبية- أسامة عبدالرحمن:

تمكنت قوات الحماية المدنية في القليوبية، من السيطرة على حريق اندلع في إحدى ثلاجات حفظ الخضار والفاكهة بقرية أجهور الصغرى بمدينة القناطر الخيرية.

وتم الدفع بـ18 سيارة من الإدارة العامة للحماية المدنية والمنطقة الجغرافيه البترولية بمسطرد، والسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتتم حاليًا أعمال التبريد للحريق.

من جانبه تقدم المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بالشكر والتقدير لرجال الشرطة والمنطقة الجغرافيه البترولية ممثله في اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، والمهندس وائل رزق رئيس المنطقة الجغرافية، على الجهود المبذولة للسيطرة على الحريق الذي استمر حتى الساعة الثانية صباحا والآن في مرحلة التبريد.

كانت قد تلقت غرفة عمليات محافظة القليوبية في تمام الساعة الحاديه عشر مساء أمس الأحد، إخطارا يفيد بوجود حريق في إحدى ثلاجات حفظ الخضار والفاكهة بقرية أجهور الصغري بمدينة القناطر الخيرية.