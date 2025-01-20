ننشر أول صور لحريق ثلاجة حفظ مواد غذائية بالقناطر الخيرية في القليوبية

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الدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في القناطر الخيرية بالقليوبية-

تم الدفع بـ18 سيارة إطفاء.. السيطرة على حريق ثلاجات الخضار في القناطر

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

حصل "مصراوي" على الصور الأولى لحريق إحدى ثلاجات حفظ الخضار والفاكهة بقرية أجهور الصغرى بمدينة القناطر الخيرية في محافظة القليوبية.

ونشب حريق هائل الساعة الحادية عشر مساء الأحد، داخل ثلاجات لحفظ المواد الغذائية، بقرية أجهور الصغرى، التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق في ثلاجات لحفظ المواد الغذائية، بقرية أجهور الصغرى التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية محافظة القليوبية.

جرى الدفع بـ 15 سيارة إطفاء من الحمايه المدينة و4 سيارات من المنطقة الجغرافيه ولا يوجد أي إصابات بشرية.

وتولت الجهات المعنية التحقيق، التي أمرت بإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وخسائره.