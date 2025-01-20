محافظ القليوبية الأمن يتابعان حريق ثلاجات حفظ الخضار والفاكهة بالقناطر- صور

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الدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في القناطر الخيرية بالقليوبية-

ننشر أول صور لحريق ثلاجة حفظ مواد غذائية بالقناطر الخيرية في القليوبية

تم الدفع بـ18 سيارة إطفاء.. السيطرة على حريق ثلاجات الخضار في القناطر

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

انتقل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، واللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، لموقع حريق ثلاجات حفظ الخضار والفاكهة بقرية أجهور الصغرى بمدينة القناطر الخيرية.

رافق المحافظ اللواء فؤاد الطيب نائب مدير أمن القليوبية، واللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية، والعميد محمد البطوطي مدير مرور القليوبية، والمهندسة فاتن إبراهيم رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية.

ونشب حريق هائل الساعة الحادية عشر مساء الأحد، داخل ثلاجات لحفظ المواد الغذائية، بقرية أجهور الصغرى، التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق في ثلاجات لحفظ المواد الغذائية، بقرية أجهور الصغرى التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية محافظة القليوبية.

جرى الدفع بـ 15 سيارة إطفاء من الحمايه المدينة و4 سيارات من المنطقة الجغرافيه ولا يوجد أي إصابات بشرية.

وتولت الجهات المعنية التحقيق، التي أمرت بإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وخسائره.