فيديو- 3 جثث و12 مصابًا في حادث تصادم سيارتين أعلى كوبري الواسطي بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

حصل موقع "مصراوي" على أسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص أعلى كوبري الواسطى بمركز الفتح بمحافظة أسيوط، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرون.

ونقلت سيارات الإسعاف تابعة لمرفق إسعاف أسيوط الوفيات وهم "سعد.غ.م" 6 أعوام، و"رحمه.ا.م" 15 عامًا، و"رحاب.م.ر" 16 عامًا وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام ومستشفى أسيوط الجامعي.

كما أصيب "محمد.ا.ع" 57 عامًا، و"يسرى.ع.ع" 50 عامًا، و"محمد. م.ع" 30 عامًا، و"مصطفى.ص.م" 43 عامًا، و" على.ع.ع" 48 عامًا، و"ملك.ا.ا" 20 عامًا، و"احمد.ح.م" 25 عامًا، و" محمد.ع.ا" 33 عامًا، وعلى.ا.ع" 75 عامًا، و"راندا.غ.م" 21 عامًا، و"عمر.ع.ا" 38 عامًا، و"نوال.م.ر" 18 عامًا.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث ووجود وفيات ومصابين.

وانتقلت سيارات الإسعاف وضباط المباحث إلى مكان الحادث، وتبين تصادم سيارة ميكروباص تحمل رقم" 7568 ى ج ل"، وأخرى ملاكي تحمل رقم "3147 ي ط ع" .

تم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام ومستشفى أسيوط الجامعي. حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.