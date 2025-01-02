سقط من علو.. مصرع تاجر مخدرات أثناء مطاردة أمنية في الغربية

الغربية - مروة شاهين:

لقي تاجر مخدرات مصرعه إثر سقوطه من علو خلال مطاردة أمنية في قرية شبرا بابل التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية. وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

تعود التفاصيل إلى ورود معلومات للمقدم محمد عمارة، رئيس مباحث مركز شرطة المحلة الكبرى، تفيد بقيام أحد العاطلين بالاتجار في المواد المخدرة في القرية.

عقب تقنين الإجراءات واستهداف المتهم، بادر بإطلاق أعيرة نارية على قوات الشرطة، وفي محاولة منه للهروب، سقط من علو وتوفي على الفور.

وبتفتيش الجثة، عُثر بحوزته على سلاح ناري وكمية من مخدر الشابو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.