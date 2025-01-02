قتله خارجون عن القانون.. أهالي "الطيبة" بالشرقية يشيعون جنازة شيخ خفر القرية

الشرقية - ياسمين عزت:

شيع المئات من أهالي قرية الطيبة أم رماد التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، جنازة شيخ خفر القرية أشرف هوصمي، الذي لقي مقتله على يد خارجين عن القانون أثناء مداهمة رجال الأمن لهم في القرية.

تلقت مديرية أمن الشرقية بلاغًا بوجود أفراد من خارجين عن القانون في قرية أم رماد، فتم تكثيف القوات لمحاصرتهم والقبض عليهم. في هذا الوقت، كان شيخ الخفر والعمدة قد استعدا لاستقبال رجال الشرطة، إلا أن شيخ الخفر لقي حتفه إثر تعرضه لطلقات خرطوش من قبل عدد من الخارجين عن القانون، الذين استهدفوه انتقامًا له بعد قيامه بالإبلاغ عن أماكن تواجدهم في القرية.

تم تحرير المحضر اللازم للواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات، فيما تكثف قوات المباحث جهودها للقبض على المتهمين بقتل شيخ الخفر.

وقد خيم الحزن على أهالي القرية الذين نعى بعضهم الرجل، وامتدحوا حسن خلقه.