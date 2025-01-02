ضبط 4 طلاب سرقوا معدات مدرستهم في الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

ألقت مباحث مركز التل الكبير في محافظة الإسماعيلية، بقيادة المقدم محمود مأمون، القبض على 4 طلاب بتهمة سرقة معدات ومعدات تشغيل من داخل مدرستهم وبيعها لعامل خردة.

تلقى اللواء محمد عامر، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من المقدم محمود مأمون، رئيس مباحث التل الكبير، بتلقيه بلاغًا من مدير إحدى المدارس باكتشاف سرقة معدات وآلات من داخل المدرسة.

وبتشكيل فريق بحث برئاسة النقيب سيد نصرالله، معاون مباحث القسم، والنقيبين أحمد طارق وأحمد عبدالسلام، تبين من التحريات وفحص كاميرات المراقبة أن 4 طلاب وراء الواقعة.

كشفت التحريات أن الطلاب استغلوا معرفتهم بمداخل ومخارج المدرسة وأوقات غياب الحراس للتسلل إلى المبنى وسرقة المعدات. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الجريمة وبيع المسروقات لعامل خردة تم ضبطه لاحقًا.

تم ضبط المسروقات بحوزة المتهمين، وجرى تحرير المحضر اللازم، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنها ستواصل تكثيف الجهود لضبط الخارجين عن القانون وحماية المنشآت التعليمية من أي محاولات للاعتداء أو السرقة.