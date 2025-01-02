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فاجعة صناديد.. وفاة 3 عمال في حادث مروع بالغربية- صور

05:02 م الخميس 02 يناير 2025
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    وفاة 3 عمال
  • عرض 3 صورة
    وفاة 3 عمال
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الغربية- مروة شاهين:

لقي 3 عمال مصرعهم، إثر تصادم دراجة نارية كانوا يستقلونها، بسيارة نصف نقل بطريق "صناديد- طنطا" بمنطقة سيجر، بمدينة طنطا.

تلقت مديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية "موتوسيكل" وسيارة نصف نقل على طريق "صناديد - طنطا"، أسفر عن وفاة عدة أشخاص.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وتبين من التحريات، وفاة كل من أحمد صبري، علي السيد، شريف أحمد، في العقد الثالث من عمرهما، ومقيمين بقرية كفر صناديد بمحافظة المنوفية، إثر تصادم دراجة نارية موتوسيكل كانوا يستقلونها بسيارة نصف نقل، وذلك حال ذهابهم إلي عملهم، في مجال السقف المعلق "جبس بورد".

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الغربية وفاة عمال مديرية أمن الغربية
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