سقطا بـ 24 كيس "آيس".. السجن المشدد لـ"الديلر والزبون" في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، ومعاقبة عاطل بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة تعاطي المواد المخدرة.

ترجع وقائع القضية رقم 7023 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة كرموز عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط متهمين بحيازتهما مواد مخدرة.

ووفقًا لأوراق القضية، توصلت التحريات إلى ممارسة المتهم الأول "ر.ع.ع" سائق، نشاطًا إجراميًا في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من سيارته الأجرة خاصته وسيلة لترويج المخدرات.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجد المتهم، وجرى مراقبته وألقي القبض على المتهم أثناء تسليمه كيسين من مخدر ميثامفيتامين "الآيس" إلى المتهم الثاني "أ.ي.ع" عاطل، وجرى ضبطه أيضًا.

وعثر بحوزة المتهم الأول على كيس بلاستيك يحوي داخله 22 كيس لذات المخدر، وأقر المتهم بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة لنقل المواد المخدرة.

فيما اعترف المتهم الثاني بإحراز المواد المخدرة بقصد التعاطي.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.







