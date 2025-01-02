5 أيام في الإنعاش.. أول تعليق من نادي كفر الشيخ بعد بيان النيابة عن وفاة اللاعب محمد شوقي

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

علق المحاسب عبدالحميد مصطفى، رئيس مجلس إدارة نادي كفر الشيخ، على البيان الصادر من النيابة العامة بشأن وفاة اللاعب كأول تعليق منه عقب صدور البيان.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي كفر الشيخ في تصريحات لمصراوي: "نحترم بيان النيابة العامة والتي تأكيدًا بذلت مجهودًا كبيرًا في تحقيقاتها بشأن الواقعة".

وأضاف: "بيان النيابة العامة يؤكد لنا جميعًا أنه كان هناك اهتمام شديد حيال وفاة ابننا محمد شوقي ووفق ذلك فوجب علينا جميعًا أن نوجه لهم الشكر على ذلك الاهتمام والمجهود لأنها الجهة الوحيدة التي سعت على رصد الحقائق وأعلنتها للجميع".

تعود تفاصيل وفاة اللاعب عندما أعلنت إدارة نادي كفر الشيخ، يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 لأزمة قلبية جعلته يسقط على أرض الملعب مغشيًا عليه خلال الشوط الثاني من المباراة في حين روج البعض وقتها بوفاة اللاعب على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وبعد حالة اللغط على صفحات الفيسبوك نفى رئيس نادي كفر الشيخ في تصريحات خاصة لمصراوي وقتذاك ما روجه رواد صفحات التواصل الاجتماعي، موضحًا أن اللاعب محمد شوقي مازال على أجهزة التنفس الصناعي بمستشفى الزرقا في محافظة دمياط إثر تعرضه للأزمة الصحية المفاجئة.

وبعد مرور حوالي 5 أيام من حدوث الواقعة أعلنت إدارة نادي كفر الشيخ وفاة اللاعب محمد شوقي خلال وضعه على أجهزة التنفس الصناعي بقسم العناية المركزة بمستشفى الزرقا المركزي في محافظة دمياط متأثرًا بحالته المرضية فيما جرى تشييع جثمانه بمسقط رأسه قرية لابشيط التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.