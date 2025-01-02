تخفيض 30% على اللحوم والخضار.. افتتاح سوق اليوم الواحد بطور سيناء -صور

أول أيام 2025.. معبد إدفو يستقبل 9500 زائر في يوم واحد -صور

جنوب سيناء – رضا السيد :

افتتح اللواء خيري حسين السكرتير المساعد لمحافظة جنوب سيناء، يرافقه المهندس إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين، اليوم الخميس، سوق اليوم الواحد بمدينة الطور، بحضور علي حمادة رئيس مدينة طور سيناء، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشهد المعرض المُقام تحت رعاية محافظة جنوب سيناء، بحي الدبش، إقبالا كبيرا من مواطني المدينة، ويشمل كافة السلع الأساسية، والغذائية، واللحوم والدواجن، والخضروات والفاكهة، والأسماك و المخبوزات، والبيض، ومشغولات الهاند ميد بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 30% .

وخلال الافتتاح تفقد السكرتير المساعد المعرض، و تواصل مع التجار والعارضين للاطمئنان على توافر السلع، والإعلان عن أسعارها قبل وبعد الخصم، مؤكدًا حرص الدولة على دعم المواطنين من خلال تنظيم أسواق اليوم الواحد، التي توفر السلع بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

وأوضح السكرتير المساعد، أن المحافظة تستهدف إقامة سوق بكل مدينة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بكافة المدن.

ومن جانبه، قال وكيل وزارة التموين، إن هذا السوق يعد الثاني الذي جرى افتتاحه بالمحافظة، والأول جرى افتتاحه بمدينة شرم الشيخ، والذي شهد إقبال كبير من قبل المواطنين والسائحين على مدار 3 أيام متواصلة، مشيرًا إلى أنه سيجري قريبًا افتتاح السوق بمدينة رأس سدر.

وأكد وكيل وزارة التموين، أن تلك الأسواق تعد حلقة وصل مباشرة بين المزارعين والتجار والمواطنين، لتلبية احتياجات المواطنين وتوفيرها بالسعر المناسب والتخفيف عن كاهلهم، مشيرًا إلى أن المديرية تسعى إلى تحقيق التعاون مع الجهات المختلفة لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للمواطنين.

وأوضح أنه يجري بيع كيلو اللحم الكندوز الكيلو بـ 380 جنيها، والسوداني بـ 280جنيها، واللحوم البلدى السوداني السجق 75 جنيها، الكفتة والبرجر 50 جنيها، كفتة سيخ 130 جنيها، بانيه فراخ 50جنيها، وفيليه سمك 130 جنيها، لحم قطع 200 جنيه، كيلو مفروم 170 جنيها و 110 جنيهات، لحم بوفتيك 250 جنيها، لحم استيك 250 جنيها، كباب حلة 250 جنيها، كبدة بقري 75 جنيها، كبدة وقوانص 35 جنيها، وراك فراخ 85 جنيها، دبوس فراخ 130 جنيها.