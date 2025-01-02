أول أيام 2025.. معبد إدفو يستقبل 9500 زائر في يوم واحد -صور

النجم العالمي أندريا دامانتي يشيد بجمال شرم الشيخ ويسوق لها سياحيًا

تخفيض 30% على اللحوم والخضار.. افتتاح سوق اليوم الواحد بطور سيناء

أسوان - إيهاب عمران:

استقبل معبد إدفو شمال محافظة أسوان، أمس الأربعاء أول أيام السنة 9500 سائح.

وقال أسامة أسماعيل مدير عام منطقة أثار أدفو، إن المعبد استقبل أمس الأربعاء 9500 زائر من السائحين الأجانب والعرب والمصريين من مختلف الجنسيات وهو الرقم الأكبر للزيارة فى يوم واحد.

وأضاف أن السائحين الأجانب استمعوا لشرح عن تاريخ المعبد ومكوناته وأهميته من المرشدين السائحين المرافقين لهم.

وأشار الى أن الزملاء مفتشى الآثار بالمعبد قدموا جميع التيسيرات والتسهيلات للسائحين منذ وصولهم الى بوابات المعبد وحتى مغادرتهم، كما قاموا بالشرح للزائرين المصريين والعرب.

معبد إدفو، أو كما يُعرف بـ"معبد حورس"، هو واحد من أبرز المعابد المصرية القديمة وأكثرها اكتمالاً.

يقع هذا المعبد الرائع على الضفة الغربية لنهر النيل بمدينة إدفو في صعيد مصر، ويعد ثاني أكبر معابد مصر القديمة حجماً بعد معبد الكرنك.

بدأ بناء معبد إدفو في عهد الملك بطليموس الثالث (246-221 ق.م) واستمر حوالي 180 عامًا حتى اكتمل في عهد الملك بطليموس الثاني عشر (57-51 ق.م).

وكُرس المعبد لعبادة الإله حورس، إله السماء والملك والقوة، والذي كان يعتبر حامي مصر.

ويُعد معبد إدفو مثالاً فريداً على المعابد المصرية القديمة حيث تم الحفاظ على الكثير من تفاصيل البناء والنقوش والرسومات الأصلية.