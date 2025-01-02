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المرور يعلن إغلاق شارع الأهرام بسبب إنشاء محطة مترو الأنفاق- إليك التفاصيل

02:27 م الخميس 02 يناير 2025
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية، إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، تدشين 5 لنشات ألومونيوم من طراز "بحار" وفي نفس الوقت جرى لحام قرينة 5 لنشات وذلك بالتوازي مع أعمال بناء 7 لنشات أخرى.

ويبلغ طول اللنش الواحد 15.3 مترا، وعرضه 4.7 مترا، وسرعته 18 عقدة ويمكن أن تصل إلى 21 عقدة، ويستطيع العمل في أعالي البحار حتى 150 ميلا بحريا، كما يتميز اللنش بمناورته الفائقة مع استقراره العالي أثناء السرعة، و بوجود منصة إنقاذ سريع للتعامل في حالات الطوارئ.

يأتي ذلك في إطار التعاقد الذي ينص على قيام الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية ببناء 27 لنش من طراز بحار لصالح هيئة قناة السويس وشركة القناة لرباط وأنوار السفن.

لنشات الشركة البورسعيدية خدمة قناة السويس بورسعيد
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