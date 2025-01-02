إنشاء أول مستشفى نهري للطوارئ في الصعيد

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بالتنسيق مع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن إطلاق مشروع إنشاء مستشفى نهري للطوارئ وإسعاف نهري مجهز، لأول مرة في صعيد مصر.

يهدف المشروع إلى ربط القرى والمراكز المطلة على نهر النيل بالمستشفيات الرئيسية، في خطوة نوعية لتعزيز الخدمات الصحية والطوارئ، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير خدمات صحية متميزة وعاجلة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن التنسيق جارٍ مع وزارة الصحة والسكان للبدء في إجراءات تخصيص عبارة نهرية تابعة للمحافظة، وتجهيزها بغرف عناية متوسطة واستقبال لحالات الطوارئ، بالإضافة إلى توفير أطقم طبية متخصصة قادرة على التعامل مع مختلف الحالات الطارئة، بما في ذلك الحوادث النهرية. كما ستتضمن المستشفى النهرية قسمًا للإسعاف السريع، حيث سيتم تخصيص لانشين كإسعاف نهري مجهز لتقديم الرعاية الأولية أثناء التنقل.

وأكد المحافظ أن هذه المبادرة ستسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى، خاصة في حالات الحوادث والطوارئ الصحية التي تستلزم النقل السريع إلى المستشفيات. وأضاف أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية الصحية بالمحافظة، وسيتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الصحة.