فرصة عمل جديدة في صحة الشرقية.. الشروط والأوراق المطلوبة

الشرقية -ياسمين عزت:

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، عن وظيفة مسئول اقتصاديات الصحة ودعم الاستثمار على أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة وعلى الراغب في الالتحاق بالوظيفة التقدم للمديرية وتقديم كافة الأوراق المطلوبة.

من جانبها أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية بقيادة الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة في بيان رسمي عبر صفحتها الرسمية فيس بوك عن حاجتها لمسؤول لشغل وظيفة مسؤول اقتصاديات الصحة ودعم الاستثمار.



وأوضحت الصحة الشروط المطلوبة للقبول في الوظيفة، أن يكون المتقدم للوظيفة على حاصل على مؤهل عالي "بكالوريوس"، حاصل على دراسات عليا في مجال الإدارة العامة أو إدارة الأعمال، تخصص مالي أو محاسبة وشهادات مهنية في مجال إدارة المشروعات الاستثمارية ويجب أن يكون خبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 3 سنوات.

وحددت الصحة عدة مواصفات وشروط كالمهارات السلوكية والشخصية، العملية، القيادية والتخصصية، بأن يتمتع بحسن المظهر والأخلاق والقدرة على القيادة، المثابرة على العمل وسط جماعة وأن يتسم بالمرونة في العمل والتواصل الفعال وضبط النفس، ووضع خرائط صحية استثمارية والتمكن المالي والإداري وتحليل البيانات.

وأشارت الصحة، إلى أن من يرغب في شغل الوظيفة، عليه التوجه إلى المديرية وتقديم نسخة من الأوراق المطلوبة لقسم إدارة التخطيط والمتابعة خلال يومين من بعد نشر الإعلان.

وأوضحت الصحة الأوراق المطلوبة من الراغب في التقدم للوظيفة، بيان حالة وظيفية، صورة من الشهادات الحاصل عليها وشهادات الخبرة والسيرة الذاتية.