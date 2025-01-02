محافظ أسيوط يكشف حصيلة حملات إزالة التعديات على الأراضي في 2024

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أسيوط ـ محمود عجمي:



استعرض اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أبرز الأنشطة التي حققتها مديرية الزراعة خلال عام 2024، بقيادة خميس محمد علي، وكيل الوزارة، ومن أبرزها تنفيذ 256 لقاءً مع المزارعين، و81 لقاءً مع وفود أجنبية وممثلي وزارات وهيئات وشركات مصرية، بالإضافة إلى 203 ندوات إرشادية حول المحاصيل الزراعية، و300 اجتماع ولقاء مع قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمحافظة وجامعة أسيوط وجامعة الأزهر ومسؤولي الجمعية التعاونية المركزية.

كما جرى تنظيم 26 اجتماع وندوة بالتعاون مع مركز النيل للإعلام وإعلام أسيوط والغرفة التجارية والمؤسسات الأهلية ومديرية الصحة، بالإضافة إلى 195 زيارة ميدانية للإدارات الزراعية والتعاونية والجمعيات التابعة لها للاطمئنان على المحاصيل والصوب الزراعية، والتأكد من سير عمليات توزيع الأسمدة وفقًا لضوابط كارت الفلاح.



والاحتفال بعيد الفلاح الـ 72، والذي تضمن تنظيم قوافل علاجية بيطرية مجانية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وكلية الطب البيطري بجامعة أسيوط، وتكريم عدد من المزارعين نظير إنتاجيتهم العالية لمحاصيل البنجر، القمح، الذرة الشامية، والذرة الرفيعة، وتسليم عقود البيع لأراضي الإصلاح الزراعي بالمحافظة.

وأضاف المحافظ أن مديرية الزراعة، بالتعاون مع باقي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، قامت بإزالة 1206 حالات تعدِ على مساحة تصل إلى 42 فدان و4 قيراط و13 سهم خلال العام.



كما ساهمت المديرية في تقديم الدعم الفني و الإرشادي والتوعوي، وتنفيذ الحملات القومية وأيام الحقل والحصاد للمحاصيل الاستراتيجية بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومحطات ومعاهد البحوث، بهدف رفع الوعي لدى المزارعين حول العمليات الزراعية ومجابهة الظروف الطارئة للتغيرات المناخية التي تؤثر سلبًا على إنتاجية المحاصيل. تم تنفيذ 75 ندوة توعوية بمشاركة 1098 مزارع ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأشار المحافظ إلى زيادة المساحة المنزرعة بمحصول القطن عن الموسم الماضي بنسبة تصل إلى 70%، حيث بلغت المساحة المنزرعة 6 آلاف فدان. كما تم زراعة 174,757 فدان بمحصول القمح، مما أسفر عن توريد حوالي 198,626 طن قمح. وبلغ إجمالي الزراعات بالموسم الشتوي 2023/2024 حوالي 351,156 فدان، تشمل بساتين، خضار، نباتات عطرية وطبية، ومحاصيل شتوية. أما إجمالي الزراعات بالموسم الصيفي، فقد بلغ 351,103 فدان، تشمل بساتين، خضار، نباتات عطرية وطبية، ومحاصيل صيفية.