مدرسة مسائية.. حكاية مركز تعليمي مجاني يوفر دروسًا لـ 600 طالب بالشرقية -صور

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الشرقية - ياسمين عزت:

أطلق أهالي مركز بلبيس محافظة الشرقية، مبادرة لإنشاء مركز للدروس الخصوصية مجاني، استجابةً لاحتياجات أبنائهم الطلاب، وحرصًا منهم على توفير بيئة تعليمية محفزة تساهم في تطوير قدراتهم، وتخفيف العبء المادي عن كاهل الأسر.

وتحدث "مصراوي"، مع أحد المتطوعين الذين يقفون وراء فكرة إنشاء مركز للدروس المجانية ببلبيس منذ عام 2022، موضحا أن أصحاب هذا المشروع يقدمون دروسًا مجانية لطلاب المراحل التعليمية المختلفة.

قال "علاء طلعت" المدير التنفيذي للمركز التعليمي المجاني: "عملت كمدير مدرسة إعدادية بإحدى قرى بلبيس وعدة وظائف أخرى بالتربية والتعليم، وعندما أحيلت على المعاش، جاءتني فكرة الدروس المجانية للطلاب بالمجان، تزامنا مع معاناة الأهالي من تكاليف الدروس الخصوصية، معلقا: "فكرت أنا وعدد من أصدقائي وزملائي وأبناء القرية لتنفيذ الفكرة".

وأوضح طلعت، أن الفكرة انطلقت بالفعل في قرية ميت حمل التابعة لمركز بلبيس بتجهيز مجمع مجهز للطلاب والمعلمين عام 2022، لافتا إلى أن الفكرة لاقت قبولا من المعلمين المتطوعين، إذ أقبل عدد كبير من معلمي القرية في كافة المواد الدراسية على التدريس بالمركز مجانا، في المقابل أقبل الطلاب للاستفادة من الدروس المجانية، ورحب الأهالي بفكرة المركز خاصة وأنه تخفيف العبء عن كاهلهم.

وأضاف أن العمل استمر وتوافد المتطوعين والطلاب، جاء ذلك بالاتفاق مع حكماء القرية وكبارها وعمدة القرية وعدد من العاملين بالتربية والتعليم والمحالين بها على المعاش، مشيرا إلى أنهم أرادوا أن يوسعوا الفكرة وينشروها في القرى والمدن الآخرى، وقرروا بالفعل افتتاح مركز آخر بمدينة بلبيس بنفس الأسم "المركز التعليمي المجاني". وتبنى المشروع الخيري بكامل تكلفته مدير مجلس الادارة "سامح القرشي" أحد أبناء المدينة.

وأشار إلى أن التجربة الثانية خرجت من قرية ميت حمل إلى مدينة بلبيس وتم تجهيز المركز المجاني لاستقبال الطلاب بفصول مجهزة، ليصبح كمدرسة مسائية للتعليم المجاني، موضحا أن ساعات العمل تبدأ في الساعة الرابعة يوميا بعد انتهاء الطلاب والمعلمين من المدارس والعاملين من عودتهم من أعمالهم، ويستمر العمل حتى بعد الثامنة مساء، ويدور العمل بشكل منتظم ومرتب.

وأوضح خلال حديثه أن مئات الطلاب استفادوا من الدروس المجانية بالمركز منذ انطلاقهم، كما يستضيف المركز خلال العام الجاري نحو 600 طالب وطالبة في المراحل التعليمية المختلفة، بمشاركة تطوعية لعدد كبير من المعلمين، مشيرا إلى سعيهم لتزويد أعداد الطلاب لإفادة أكبر عدد من الأسر فضلا عن سعيهم لفتح مراكز تعليمية مجانية أخرى في قرى ومدن مصر بالتعاون مع الراغبين في تعميم الفكرة والاستفادة منها، خاصة بعد نجاح 4 مراكز مجانية اثنين ببلبيس واخر بميت حمل والرابع جار تنفيذه بالعريش.