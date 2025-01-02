محافظ الأقصر يتفقد مدينة البياضية ويستمع لمطالب الأهالي -صور

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الأقصر - محمد محروس:

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، جولة في مدينة البياضية تفقد خلالها طرق وشوارع المدينة وعدد من القري والنجوع.

بدأت جولة المحافظ بتفقد طريق المسار السياحي المؤدي إلى المدينة، أعقبها تفقد طريق أحمد رضوان وشارع الشيخ الذهبي حيث تفقد سوق اليوم الواحد بمدينة البياضية والذي تم نقله لمنطقة أوسع علي بعد عدة أمتار بعيداً عن الكتلة السكانية ومنطقة السوق القديمة بما لا يعوق حركة المرور والسير في الشوارع.

وواصل المحافظ جولته بتفقد نجع الشيخ وشارع مصطفى كامل حيث تفقد سير العمل بمحطة رفع صرف صحي 8 بالبياضية ومساحتها 3600 متر مربع وتبلغ طاقتها 200 لتر في الثانية، ووجه بتشغيل المحطة بكامل طاقتها مع الاهتمام بأعمال الصيانة والتجديد.

وخلال جولته بالبياضية تفقد المحافظ المنطقة الصناعية بالبغدادي والطرق المؤدية إليها ووجه بدراسة استغلال الظهير الصحراوي لمدينة البياضية في إقامة مناطق سكنية جديدة وربطها بالطرق الرئيسية بما يسهم في تحقيق تنمية عمرانية بالمدينة.

اختتم المحافظ جولته بعقد لقاء جماهيري مع أهالي قرية الروافعة الغربية ، وضع خلاله حجر أساس مشروع الصرف الصحي للقرية بتكلفة 70 مليون جنيه لخدمة 8 آلاف نسمة كما بحث مطالب الأهالي واستجاب لمطالبهم بإصلاح وتمهيد ورصف الطريق الزراعي علي ترعة الكلابية وتشغيل الوحدة الصحية بالمطاعية في أسرع وقت و بحث ودراسة أعمال منظومة التراخيص والبناء بالمدينة.

رافق المحافظ في جولته، نائب المحافظ الدكتور هشام أبو زيد، والمهندس مصطفي سعيد رئيس جهاز مدينة طيبة، واللواء أحمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر والدكتور عبد الخالق حسين رئيس مدينة البياضية، والمهندس عبد الله بكري مدير التنفيذ بهيئة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.